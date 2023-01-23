『Soomloom薪ストーブTOPON テーブル暖炉 煙突付き テント調理 ステンレス鋼 折りたたみ コンパクト バーベキューBBQ 焚き火【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 18時 08分に出品され03月12日 18時 08分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Soomloom薪ストーブTOPON テーブル暖炉 煙突付き テント調理 ステンレス鋼 折りたたみ コンパクト バーベキューBBQ 焚き火
【商品説明】
・サイズ:使用時は(約)L30cmxW12cmxH18cm+9cm、煙突のサイズはΦ70mm、高さ11cmx1本、収納時は(約)L38cmxW17cmxH22cmなコンパクトサイズに抑えられて、持ち運び楽々。
・セット内容:薪ストーブ本体X1、煙突X1、クッカースタンド×1、火格子×1、灰かき棒X1となっております。(ご注意ください:使用した後、焼け跡が出るかもしれません、これは正常な現象であり、ご使用には影響しません。)
・テント調理:ストーブ天板とクッカースタンドの上に調理器具(鍋、フライパンやヤカンなど)を載せ、解凍、加熱、保温や調理作業を行うことが
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【サイズ】
高さ : 17.50 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 38.90 cm
重量 : 4.38 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8649円
309 入札履歴
終了
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