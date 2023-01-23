『ラトックシステム 4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器(1入力4出力) RS-HDSP4PA-4K【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 09時 09分に出品され03月26日 09時 09分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 解像度の違うディスプレイを活用!2種類(自動判別・優先出力)の動作モード搭載、外部音声出力も可能なHDMI分配器(1入力4出力)