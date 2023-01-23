ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-C500 : /軽量小型5.4g/高精度通話品質/簡単ペアリング/IPX4防滴性能/ブラック WF-C【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-C500 : /軽量小型5.4g/高精度通話品質/簡単ペアリング/IPX4防滴性能/ブラック WF-C



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・安心の基本性能 本体5.4ｇ ケース35gの超軽量小型 小型ながら高いバッテリー性能 コンパクト設計で20時間再生

・左右同時接続 左右同時伝送方式採用でスマホを選ばず 途切れにくい接続と低遅延

・防滴 防滴性能IPX4なので、雨や汗を 気にせずに音楽を楽しむことができる

・高音質かつ自分好みに調整可能 高音域から低音域ま



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 10.90 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※サイズ・カラーのご希望がある場合は

ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。