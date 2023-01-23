『ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-C500 : /軽量小型5.4g/高精度通話品質/簡単ペアリング/IPX4防滴性能/ブラック WF-C【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 35分に出品され03月23日 14時 35分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-C500 : /軽量小型5.4g/高精度通話品質/簡単ペアリング/IPX4防滴性能/ブラック WF-C
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・安心の基本性能 本体5.4ｇ ケース35gの超軽量小型 小型ながら高いバッテリー性能 コンパクト設計で20時間再生
・左右同時接続 左右同時伝送方式採用でスマホを選ばず 途切れにくい接続と低遅延
・防滴 防滴性能IPX4なので、雨や汗を 気にせずに音楽を楽しむことができる
・高音質かつ自分好みに調整可能 高音域から低音域ま
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 10.90 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーのご希望がある場合は
ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
国内正規品完全ワイヤレスイヤホンSabbat E12Ultra DARKBROWN ワイヤレス充電対応 Bluetooth5.0 AAC、a
¥ 8649
Skullcandy PUSH/FLY BLUE 完全ワイヤレスイヤホン 国内正規品
¥ 8649
TOPPING D10s DAC Mini USB DAC Hi-Res ES9038Q2M DSD256 XMOS（XU208）オーディオ
¥ 8649
KZ ASXヘッドフォン20 BAユニットHIFIサブウーファースインイヤーモニターバランスアーマチュアヘッドフォンノイズ低減耳栓スポーツヘ
¥ 8649
2022年モデルJVCケンウッド HA-XC72T ワイヤレスイヤホン 本体質量4.6g(片耳) 最大21時間再生 Bluetooth Ve
¥ 8648
SONY カナル型イヤホン ホワイト MDR-EX300SL/W 並行輸入品
¥ 8648
Kid Headphones Open Ear Headphones Bluetooth 5.3 Wireless Headphones 並行輸入
¥ 8648
SoundMAGIC E11C イヤホン 有線 ノイズ遮断 インイヤーイヤホン パワフルな低音 HiFiステレオスポーツヘッドフォン マイク
¥ 8648
ノキア Nokia ワイヤレス イヤホン 最先進Bluetooth 5.2 完全ワイヤレスイヤホン ブルートゥース/ANCノイズキャ
¥ 8647
子供用 Bluetooth ワイヤレス骨伝達イヤホン myFirst BCW ヘッドホン 音量制限/超軽量 5時間再生/タッチ操作/IP6/
¥ 8647
子供用 Bluetooth ワイヤレス骨伝達イヤホン myFirst BCW ヘッドホン 音量制限/超軽量 5時間再生/タッチ操作/IP6/
¥ 8647
キングジム デジタル耳せん MM3000 黒
¥ 8647
Besign SH03 スポーツ Bluetooth 4.1 ヘッドホン ワイヤレスステレオイヤホン マイク付き ワイヤレス音楽ストリー 並行輸入
¥ 8647
ベリンガー 2.4 GHzギター用ワイヤレスシステム AIRPLAY GUITAR ULG10
¥ 8647
6N単結晶銅 ブラック 4.4mm 5極 バランス ビバボ HD700 対応 交換用 リケーブル ヘッドフォン ケーブル
¥ 8647
cooyin リケーブル 2Pin IEシリーズ イヤホンケーブル 8芯 銀メッキ単結晶銅 Sennheiser用 IE80S・IE80・I
¥ 8647
キングジム デジタル耳せん MM3000 黒
¥ 8647
GLIDiC TW-6100 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 Tile機能 カナル型 極上のフィット感 IPX5防水規格 ア
¥ 8647
落札価格8649円
458 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！