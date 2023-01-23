『[リー] オーバーオールスカート 【公式】 定番 デニムサロペットスカート 子供用 ガールズ KINARI 150【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 17時 27分に出品され04月05日 17時 27分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 大人気のLee（リー）定番のオーバーオールスカート。オールシーズン着まわしが出来るので、夏はTシャツに、秋冬からはタイツを合わせてコーディネートを楽しめます。台形型に広がるスカートタイプです。