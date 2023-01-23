『[リー] オーバーオール DUNGAREES ガールズ ホワイト 150【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 07時 57分に出品され05月17日 07時 57分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 大人気のLee（リー）定番のオーバーオールスカート。オールシーズン着まわしが出来るので、夏はTシャツに、秋冬からはタイツを合わせてコーディネートを楽しめます。台形型に広がるスカートタイプです。