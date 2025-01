ラバーメイド ステップ・スツール（丸型） No.２５２３ ベージュ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ラバーメイド ステップ・スツール(丸型) No.2523 ベージュ



【商品説明】

・Antiskid bottom.

・Retractable casters.

・Sold as 1 Each.

・Supports up to 350 lb. capacity.

・Textured step surface.



【サイズ】

高さ : 36.20 cm

横幅 : 41.28 cm

奥行 : 41.91 cm

重量 : 2.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。