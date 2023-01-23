『エバニュー(EVERNEW) セラミッククッカーセットSHL ブラック ECA189 10 ECA189【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 14時 35分に出品され03月23日 14時 35分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エバニュー(EVERNEW) セラミッククッカーセットSHL ブラック ECA189 10 "ECA189"
【商品説明】
・ナイロンケース付き
・ハンドルショート:サイズ10.5cm/質量45g
・原産国:日本
・外寸:径15x高さ7.5cm
・大ナベサイズ:内径13x深さ5.5cm/容量750ml/質量165g
・小ナベサイズ:内径11x深さ4.5cm/容量450ml/質量105g
・素材:アルミニウム/セラミック焼き付けコート(大ナベ)
・質量:約315g
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 15.70 cm
奥行 : 15.70 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8649円
445 入札履歴
終了
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