『audio-technica SONICSPORT ワイヤレスイヤホン 防水/スポーツ向け 4GBメモリ内蔵 Bluetooth リモコン/マイク付 メタリックブラック ATH-SPORT90BT BK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 06時 10分に出品され03月31日 06時 10分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：メタリックブラック

サイズ：普通

技適マーク認証済み商品 周波数帯：2.4GHz帯 スマートフォンが手元になくてもヘッドホンだけで音楽が聴ける4GBプレーヤー機能

音楽プレーヤーモードで最大約8時間、Bluetooth通信モードで最大約5時間連続再生

雨や汗をかいても水洗いできる、安心の防水仕様IPX5等級

左右のヘッドホンをくっつけると音楽を一時停止するマグネットセンサー内蔵

周囲の音を確認しながら音楽が楽しめるヒアスルー機能

同梱商品:イヤピース、ケーブル



家電＆カメラ:イヤホン・ヘッドホン:イヤホン・ヘッドホン本体:イヤホン