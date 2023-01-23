『D&L SOUL マルチレコードプレーヤー スピーカー内蔵 USB録音 BT対応 ヘッドホン端子 持ち運びに便利 RCA入力端子 防塵カバー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 11時 38分に出品され04月01日 11時 38分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
D&L SOUL マルチレコードプレーヤー スピーカー内蔵 USB録音 BT対応 ヘッドホン端子 持ち運びに便利 RCA入力端子 防塵カバー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 18.80 cm
横幅 : 41.79 cm
奥行 : 45.10 cm
重量 : 3.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8649円
111 入札履歴
終了
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