『KZ ASXヘッドフォン20 BAユニットHIFIサブウーファースインイヤーモニターバランスアーマチュアヘッドフォンノイズ低減耳栓スポーツヘ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 11時 58分に出品され03月31日 11時 58分に終了予定です。即決価格は8,649円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KZ ASXヘッドフォン20 BAユニットHIFIサブウーファースインイヤーモニターバランスアーマチュアヘッドフォンノイズ低減耳栓スポーツヘ



【商品説明】

・ASXは、音響の研究開発における長年の経験を活かし、従来の音響設計のボトルネックを再び突破します。高次元の音響表現を提示し、新しいプロの音響ベンチマーク製品を設定します

・アルミニウム合金と樹脂が衝突してエレガントな美的外観を実現し、表面を手作業で研磨および研磨して、耐摩耗性、滑らかで肌に優しい金属表面カバーを作成します。ヘッドセットは、絶妙な豪華さと透き通った効果の両方を備えています

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・高性能ハードウェアが高品質の音質を決定します。新世代のバランスドアーマチュアユニットが完全にアップグレードされました。新しい30017sバランスドアーマチュア



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 11.90 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。