『カプセルプラレール 未来をつくる 試験車両編 全12種 ガチャガチャ カプセルトイ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 09時 29分に出品され04月03日 09時 29分に終了予定です。即決価格は8,648円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カプセルプラレール 未来をつくる 試験車両編 全12種 ガチャガチャ カプセルトイ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 16.50 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8648円
378 入札履歴
終了
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