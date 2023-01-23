『カプセルプラレール 未来をつくる 試験車両編 全12種 ガチャガチャ カプセルトイ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 09時 29分に出品され04月03日 09時 29分に終了予定です。即決価格は8,648円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カプセルプラレール 未来をつくる 試験車両編 全12種 ガチャガチャ カプセルトイ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 16.50 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ カプセルプラレール

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カプセルトイ