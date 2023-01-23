ジョジョの奇妙な冒険 空条承太郎 cosplay衣装 コスプレ衣装 仮装 制服 衣装 シャツセット セットコスプレ コスチューム 周辺グッズ 黄金の風 cosplay 変装【2025年度カレンダ】

商品情報

素材：PUレザー

サイズ：S-2XL（具体には画像サイズ表をご覧下さい） ※ご注意： サイズ表以外のご希望のオーダーサイズ指定可能です。サイズは参考だけ。手で測るので、誤差範囲は1-2CMです、予めご了承ください

適用場合: シエスタ コスプレ、日常着、クリスマス、ハロウィン、カーニバル、パーティ、化粧舞踏会、演出、誕生日 プレゼント、学園祭、お祭り、イベント、文化祭、コレクション、撮影など

アフターサービス：お客様が楽しい体験をしていただけるようお愿いします。万が一商品の不具合（割れキズ、汚れ等）にございましたらお気軽に店舗までご連絡ください

超高速配送: 通常は佐川急便で、5 ~ 7日に配送可能.商品に対して何か質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください、24時間内で返事します