ダイジェット EZドリル(3Dタイプ) EZDM047 (金属・金工)【コストコ お買い得】

商品情報

【商品概要】

刃径(mm):4.7

溝長(mm):25

全長(mm):80

シャンク径(mm):5

表面処理:DXコーティング(TiCN系)

有効加工深さ:3D(刃径×3倍)



【商品説明】

再研磨が容易な刃先形状を採用しています。高速高能率加工に対応できます。従来ドリルに比べ切削抵抗が小さく、電力消費を削減できます。油穴付のツイストドリルです。



【商品詳細】

ブランド：ダイジェット工業

商品名：ダイジェット EZドリル(3Dタイプ) EZDM047 (金属・金工)

製造元：ダイジェット工業

商品番号：EZDM047

商品内容：刃径(mm):4.7溝長(mm):25全長(mm):80



【当店からの連絡】