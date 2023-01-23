『ダイジェット EZドリル(3Dタイプ) EZDM047 (金属・金工)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 05時 33分に出品され03月24日 05時 33分に終了予定です。即決価格は8,648円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
刃径(mm):4.7
溝長(mm):25
全長(mm):80
シャンク径(mm):5
表面処理:DXコーティング(TiCN系)
有効加工深さ:3D(刃径×3倍)
【商品説明】
再研磨が容易な刃先形状を採用しています。高速高能率加工に対応できます。従来ドリルに比べ切削抵抗が小さく、電力消費を削減できます。油穴付のツイストドリルです。
【商品詳細】
ブランド：ダイジェット工業
商品名：ダイジェット EZドリル(3Dタイプ) EZDM047 (金属・金工)
製造元：ダイジェット工業
商品番号：EZDM047
商品内容：刃径(mm):4.7溝長(mm):25全長(mm):80
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