『陶里 『信楽焼』 満願成就狸 8.5号 SA30-10【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 03時 25分に出品され04月20日 03時 25分に終了予定です。即決価格は8,648円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
陶里 『信楽焼』 満願成就狸 8.5号 SA30-10
【商品説明】
・サイズ:幅25X奥行15.5X高さ26cm
・生産国:日本
・素材・材質:陶器
【サイズ】
高さ : 25.60 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 36.80 cm
重量 : 2.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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394 入札履歴
終了
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