『陶里 『信楽焼』 満願成就狸 8.5号 SA30-10【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 03時 25分に出品され04月20日 03時 25分に終了予定です。即決価格は8,648円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

陶里 『信楽焼』 満願成就狸 8.5号 SA30-10



【商品説明】

・サイズ:幅25X奥行15.5X高さ26cm

・生産国:日本

・素材・材質:陶器



【サイズ】

高さ : 25.60 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 36.80 cm

重量 : 2.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。