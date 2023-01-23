『ヴァレンティノ・クリスティー ウォッシャブル羽毛肌掛けふとん 60210388 VCF-310-3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 09分に出品され03月16日 21時 09分に終了予定です。即決価格は8,648円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ヴァレンティノ・クリスティー ウォッシャブル羽毛肌掛けふとん 60210388 VCF-310-3



【商品説明】

・洗濯可

・素材：側地:ポリエステル80％・綿20％、詰物:ダウン50％・フェザー50％(0.3kg)



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 38.40 cm

奥行 : 53.00 cm

重量 : 1.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。