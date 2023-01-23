『ヴァレンティノ・クリスティー ウォッシャブル羽毛肌掛けふとん 60210388 VCF-310-3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 09分に出品され03月16日 21時 09分に終了予定です。即決価格は8,648円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴァレンティノ・クリスティー ウォッシャブル羽毛肌掛けふとん 60210388 VCF-310-3
【商品説明】
・洗濯可
・素材：側地:ポリエステル80％・綿20％、詰物:ダウン50％・フェザー50％(0.3kg)
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 38.40 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 1.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
敷き布団 敷ふとん セミダブルロング 日本製 無地 防ダニ ダニ増殖抑制 ピーチスキン加工
¥ 8580
キッズ用 敷き布団 中芯 敷布団のみ キッズサイズ 90X140cm ジュニアサイズより小さいサイズ …
¥ 8578
西川 肌掛け布団 シングル モリスギャラリー 洗える 厚手 あったか 通年 さらっと フランネル ピンク AE00900096P
¥ 8578
RECYCO布団セット セミダブル 3点セット 洗える ふわふわ あったか ほこり出にくい 増量中綿 ピーチスキン 抗菌防臭防ダニ 軽量 掛
¥ 8568
ロマンス小杉 羽毛 肌掛けふとん セミダブルロング ウォッシャブル ブルー
¥ 8565
西川 (Nishikawa) 肌掛け布団 シングル ウェッジウッド ワイルドストロベリー 洗える ふわもこ 衿付 グリーン AE098000
¥ 8558
寝具 洗える 抗菌防臭 防ダニ 消臭 敷き布団 東洋紡フィルハーモニー アレル物質を吸着分解 カバー付き 日本製 ダブルロング レッド 約140×210cm[13]
¥ 8557
寝具のドリーム ふとんセット 日本製 敷き布団 掛け布団 枕 布団セット (セミダブル3点セット)
¥ 8546
西川 (Nishikawa) ダウンケット (羽毛肌掛け布団) シングル ウェッジウッド ワイルドストロベリー ダウン50% 洗える ピンク
¥ 8546
北欧風 シルクみたい 肌掛け布団 夏用 洗える レーヨン素材 インテリア 接触冷感 キルティング 掛け布団 夏布団 キルトケット 洗える掛け布団 薄手 冷房対策
¥ 8546
東京 西川 ダウンケット (羽毛肌掛け布団) シングル ウェッジウッド ワイルドストロベリー ダウン50% 洗える グリーン AA07100
¥ 8545
Francfranc フランフラン ふわろ 冷感肌掛けふとん ウォーターフラワー ダブル ピンク
¥ 8542
東京 西川 肌掛け布団 シングル 洗える フィンレイソン ムート 鳥 蓄熱混わたで暖か やわらかニット ブルー AE00700093B
¥ 8537
ナイスデイ TEIJIN (帝人) 快適清潔シリーズ 足枕 ブラック 90×76×10~14cm 足 全体を ケア むくみ ゆったりワイド設
¥ 8536
寝具・布団 日本製ジュニア布団セット2点掛布団敷布団 セミシングル 子供用ふとん1枚で1配送
¥ 8534
西川 洗える 羽毛 肌掛け布団 ダウンケット シングル ダウン70% 薄手 コンパクトにお届け 半圧縮梱包 ロイヤルクレセント ラベンダー
¥ 8532
Sun Deco 布団セット セミダブル 布団 7点セット 寝具セット 来客用布団SEK認証TEIJIN マイティトップ中綿使用?敷き布団防
¥ 8530
アプロディーテ 寧々(NENE) 掛布団 シングル お布団工房 日本製 防ダニ 150cm×210cm
¥ 8527
落札価格8648円
233 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！