『cooyin リケーブル ie40pro イヤホンケーブル 着脱ケーブル 銀メッキ単結晶銅 8芯 ゼンハイザー用 IE40PRO用ケーブル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 18時 34分に出品され04月06日 18時 34分に終了予定です。即決価格は8,648円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
cooyin リケーブル ie40pro イヤホンケーブル 着脱ケーブル 銀メッキ単結晶銅 8芯 ゼンハイザー用 IE40PRO用ケーブル 3.5mm
【商品説明】
・ 【 基本仕様 】 色：白。 線径：約3AWG。 抵抗：約0.66?。 プラグ型：I型（L型カスタム可能）。 長さ：120cm+/-1.0cm。 作り方：手編み。 断面積：約26.67mm?。 包装及び附属品：木製箱、クリップ、結束バンド。 包装サイズ：10.5 x 7.5 x 4 cm；120 g。
・ 【 対応範囲 】 4.4mm、3.5mm、2.5mmコネクタのDAP、DAC、アンプに対応。 mmcx、0.78-2pin、A2DC、ie400/500pro、ie40proコネクタのヘッドホン、イヤホンに対応。
・ 【 素材及び外部影響
CMR-X08G1L4QBJ
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 10.20 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8648円
479 入札履歴
終了
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