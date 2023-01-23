『デサント バックパック リュックサック EC限定モデルあり 通学 部活 ビジネス 40L PCポケット 抗菌消臭 再起反射 MOVESPOR【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 53分に出品され03月23日 23時 53分に終了予定です。即決価格は8,647円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「DESCENTE(デサント)」より引用"



【商品名】

デサント バックパック リュックサック EC限定モデルあり 通学 部活 ビジネス 40L PCポケット 抗菌消臭 再起反射 MOVESPOR



【商品説明】

・ストラチE?Eの種?E 調整可能

・収納可能サイズ: 31-40L

・留め具の種?E ファスナ?E

・表地: ポリエスチE??



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 44.40 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ デサント

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