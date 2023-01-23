『タイガー魔法瓶(TIGER) 餅切り「まる餅くん」SMX-5401-W【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 14時 08分に出品され04月25日 14時 08分に終了予定です。即決価格は8,647円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タイガー魔法瓶(TIGER) 餅切り「まる餅くん」SMX-5401-W
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 24.40 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 26.20 cm
重量 : 1.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8647円
686 入札履歴
終了
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