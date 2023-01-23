『FITUEYES テレビ台 壁寄せテレビスタンド 32-70インチテレビに対応 高さ角度調節可能 耐荷重40kg 木目 木製底板 中段棚二枚【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 22時 21分に出品され04月19日 22時 21分に終了予定です。即決価格は8,647円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FITUEYES テレビ台 壁寄せテレビスタンド 32-70インチテレビに対応 高さ角度調節可能 耐荷重40kg 木目 木製底板 中段棚二枚



【商品説明】

・【商品仕様】本体サイズ:65×奥行38.5×高さ141.6cm、底板サイズ：60×38.5cm、重量（約）：11.3kg、耐荷重:ラック/40kg、汎用性の高いVESA規格対応：最小限は20×10cm、最大限は60×40cmです。

・【安全な素材】優れた木目高品質木製底板、丈夫で耐震性もあり、テレビが倒れるや割る心配がなく安心です。ラックの荷重は40kgまで、高価のテレビを安心にサポートできます。

・【実用な設計】中段棚板が２層付いており、好きな位置に無階段に固定でき、レコーダーや大型ゲーム機など、大収納力があります。

・【簡単に取付】取付必要な部品が揃っていて、取扱説明書も付属され、取付はと



【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 44.00 cm

奥行 : 81.50 cm

重量 : 12.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。