『FITUEYES テレビ台 壁寄せテレビスタンド 32-70インチテレビに対応 高さ角度調節可能 耐荷重40kg 木目 木製底板 中段棚二枚【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 22時 21分に出品され04月19日 22時 21分に終了予定です。即決価格は8,647円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FITUEYES テレビ台 壁寄せテレビスタンド 32-70インチテレビに対応 高さ角度調節可能 耐荷重40kg 木目 木製底板 中段棚二枚
【商品説明】
・【商品仕様】本体サイズ:65×奥行38.5×高さ141.6cm、底板サイズ：60×38.5cm、重量（約）：11.3kg、耐荷重:ラック/40kg、汎用性の高いVESA規格対応：最小限は20×10cm、最大限は60×40cmです。
・【安全な素材】優れた木目高品質木製底板、丈夫で耐震性もあり、テレビが倒れるや割る心配がなく安心です。ラックの荷重は40kgまで、高価のテレビを安心にサポートできます。
・【実用な設計】中段棚板が２層付いており、好きな位置に無階段に固定でき、レコーダーや大型ゲーム機など、大収納力があります。
・【簡単に取付】取付必要な部品が揃っていて、取扱説明書も付属され、取付はと
【サイズ】
高さ : 13.50 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 81.50 cm
重量 : 12.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
DXアンテナ UHFブースター 33dB/43ｄB共用形 WEU43A
¥ 8647
マスプロ電工 サイドベース 地デジアンテナ、BS・CSアンテナ(50cm以下) 用 溶融亜鉛メッキ SBM45L
¥ 8647
TDK VHSビデオヘッドクリーナ 湿式タイプ TCW-22G
¥ 8647
日本アンテナ 4K8K対応 卓上型ブースター 地デジ/BS・110°CS増幅 22ｄB型 1出力 NAVBC22SUE-BP
¥ 8646
日本アンテナ FTTH用端末補償ブースター FDB30S(10)
¥ 8646
サンシャイン ABA 超薄型制振シート オーディオボード ブラック B50BLACK
¥ 8646
マスプロアンテナ SCUTRW30BC-P ブースター
¥ 8645
Yodonami? 4.4mmバランス-2RCAオス TA-ZH1ES PHA-2Aヘッドホンアンプに対応 RCAケーブル (0.5m)
¥ 8645
日本アンテナ アンテナ取付金具 PVT-42KZ
¥ 8645
LCD-CM222 17〜37型 薄型テレビ用 天吊り金具 VESA規格対応
¥ 8645
ブラックマジックデザイン 国内正規品コンバーター Micro Converter BiDirect SDI/HDMI 3G PSU
¥ 8645
ソニー SONY 三脚 リモコン三脚 3段 中型 3WAY雲台 アルミ VCT-50AV
¥ 8643
FURUTECH ADL ヘッドホンリケーブル 両端3.5mmステレオミニジャック(片側L型) 1.3m 1本 IHP35L1.3M
¥ 8642
日本アンテナ FMアンテナ 水平受信用 強電界向け 2素子 AF-220
¥ 8642
ユニバーサル光コネクタポータブル光源付き、KLS-25M安定した光ファイバーツール、安定した出力用 クリスマスプレゼント、ニューイヤーギフト
¥ 8641
StarTech.com 薄型液晶テレビ天吊り金具 天井からの距離を1060mmから1560mmに調節 32-75インチTV対応天吊りハンガー VESAマウント規格サポート FLATPNLCEIL
¥ 8640
Yodonami? 4.4mmバランス-2RCAオス TA-ZH1ES PHA-2Aヘッドホンアンプに対応 RCAケーブル (1m)
¥ 8638
Yodonami? 4.4mmバランス-2RCAオス TA-ZH1ES PHA-2Aヘッドホンアンプに対応 RCAケーブル (1m)
¥ 8638
落札価格8647円
648 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！