『EWA ISU-152 ロシア軍自走砲戦車 (ISU-152 Tank / Mechanical 3D model / Eco Wood A【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 08時 20分に出品され03月20日 08時 20分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EWA ISU-152 ロシア軍自走砲戦車 (ISU-152 Tank / Mechanical 3D model / Eco Wood A



【商品説明】

・ヨーロッパから輸入

・当社の木製モデルは、当社のトップエンジニアによって設計されたプレミアム職人技と高品質のメカニズムで驚異をもたらします。

・木製モデルキットには、カット済みピースが付属し、接着剤や化学組み立てデザインはされていません。

・複雑でユニークなデザインは、素晴らしい3D木製パズルモデルです。

・高品質の精密カットパーツフックは、お互いに興味深い方法で究極の中世のカタプルを作ります。



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 29.30 cm

奥行 : 37.60 cm

重量 : 2.99 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。