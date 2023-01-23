『Nゲージ NT131 名鉄モ750形 スカーレット色 (増結用T車)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 10時 52分に出品され03月04日 10時 52分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Nゲージ NT131 名鉄モ750形 スカーレット色 (増結用T車)



【商品説明】

・対象性別 :男の子



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 6.50 cm

奥行 : 17.90 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。