『MIL-TEC スリーピングバッグ カバー 防水・透湿 3層式 - COYOTE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 08時 35分に出品され03月18日 08時 35分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MIL-TEC スリーピングバッグ カバー 防水・透湿 3層式 - COYOTE



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 40.60 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。