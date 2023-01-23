『アイ・オー・データ USB 3.1 Gen 1/2.0対応 ポータブルハードディスク 「カクうす Lite」 ブラック 2TB 日本メーカー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 22時 45分に出品され05月02日 22時 45分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アイ・オー・データ USB 3.1 Gen 1/2.0対応 ポータブルハードディスク 「カクうす Lite」 ブラック 2TB 日本メーカー



【商品説明】

・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速で、写真・動画データの保存やパソコンのデータバックアップに最適。

・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した、手のひらサイズのコンパクトポータブルハードディスク。

・WindowsとMacの両方の環境で本商品をファイルの書き込み制限なくフルに使用できる便利なソフトが無料でダウンロード可能。

・[インターフェイス]USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1

・[対応OS]Windows 10、Windows 8.1、Windows 7/macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 16.10 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。