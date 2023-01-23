『ビラボン CLEAN LOGO ZIP ラッシュガード メンズ BD011864 NVY S【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 36分に出品され03月30日 14時 36分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビラボン CLEAN LOGO ZIP ラッシュガード メンズ BD011864 NVY S



【商品説明】

・SIZE:L 肩幅:50cm 袖丈:67cm ゆき丈:93cm 身幅:54.5cm 着丈:72cm

・SIZE:M 肩幅:47cm 袖丈:65cm ゆき丈:89.5cm 身幅:53.5cm 着丈:69.5cm

・SIZE:S 肩幅:44cm 袖丈:62.5cm ゆき丈:85.5cm 身幅:49cm 着丈:67.5cm

・メイン素材: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 28.50 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。