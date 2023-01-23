『arena(アリーナ) 競泳用 水着 レディース セイフリーバック スパッツ アクアレーシング FINA承認 UROKO SKIN 着やスト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 47分に出品され04月01日 08時 47分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
arena(アリーナ) 競泳用 水着 レディース セイフリーバック スパッツ アクアレーシング FINA承認 UROKO SKIN 着やスト
【商品説明】
・Lサイズ:バスト/84-88 ウエスト/65-69 ヒップ/92-96(cm)
・Mサイズ:バスト/81-85 ウエスト/62-66 ヒップ/89-93(cm)
・Oサイズ:バスト/87-91 ウエスト/68-72 ヒップ/95-99(cm)
・Sサイズ:バスト/78-82 ウエスト/59-63 ヒップ/86-90(cm)
・XOサイズ:バスト/90-94 ウエスト/71-75 ヒップ/098-102(cm)
・カラー:BKKG(ブラック×Kグリーン×Kグリーン)
・対象性別:レディース
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 9.60 cm
奥行 : 21.40 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8646円
751 入札履歴
終了
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