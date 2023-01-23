『arena(アリーナ) 競泳用 水着 レディース セイフリーバック スパッツ アクアレーシング FINA承認 UROKO SKIN 着やスト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 47分に出品され04月01日 08時 47分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

arena(アリーナ) 競泳用 水着 レディース セイフリーバック スパッツ アクアレーシング FINA承認 UROKO SKIN 着やスト



【商品説明】

・Lサイズ:バスト/84-88 ウエスト/65-69 ヒップ/92-96(cm)

・Mサイズ:バスト/81-85 ウエスト/62-66 ヒップ/89-93(cm)

・Oサイズ:バスト/87-91 ウエスト/68-72 ヒップ/95-99(cm)

・Sサイズ:バスト/78-82 ウエスト/59-63 ヒップ/86-90(cm)

・XOサイズ:バスト/90-94 ウエスト/71-75 ヒップ/098-102(cm)

・カラー:BKKG(ブラック×Kグリーン×Kグリーン)

・対象性別:レディース



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 9.60 cm

奥行 : 21.40 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。