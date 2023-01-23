『BRIGHTZ ジェッタ 1K系 メッキドアミラーカバー 【 MIR-SID-076 】 156【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 12時 03分に出品され03月30日 12時 03分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
同一商品でも様々な名称・通称がありますので、下記に一部を記載させていただきます。
ハウジング ミラーハウジング ドアミラー ドアミラーガーニッシュ ドアミラーカバー ミラーガーニッシュ ミラーカバー サイドミラーガーニッシュ サイドミラーカバー
ミラー メッキ 超鏡面 ドア サイド バック バッグ ガーニッシュ カバー リング リム ベゼル パネル プレート モール フロント
メッキサイドドアミラー メッキサイドドアミラーガーニッシュ メッキサイドドアミラーカバー メッキサイドミラー メッキサイドミラーガーニッシュ メッキサイドミラーカバー メッキドアミラー メッキドアミラーガーニッシュ メッキドアミラーカバー メッキミラーガーニッシュ メッキミラーカバー
サイドドアミラー サイドドアミラーガーニッシュ サイドドアミラーカバー サイドミラー
【商品説明】
商品付属の両面テープでの取り付けとなります
設置面を脱脂して取り付けを行って下さい
お客様ご自身で両面テープをご用意頂く必要がある場合も御座います
説明書は付属しておりません
【商品詳細
【当店からの連絡】
CANON EP-32トナー 純正品 CN-EP-32J-A
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BRIGHTZ レガシィB4 BN9 メッキドアミラーカバー 【 MIR-SID-237 】 BN N9 9 レガシィ B4 レガシイB4 レガシイ
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BRIGHTZ CR-V RM1 RM4 メッキドアミラーカバー 【 MIR-SID-020 】 CRV CR-V RM 6200
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SANKO イージーホーム エボ 60PI
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BRIGHTZ インプレッサXV GT3 GT7 メッキドアミラーカバー 【 MIR-SID-237 】 GT T3 T7 3 7 インプレッサ XV
¥ 8514
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¥ 8514
BRIGHTZ キャラバン（バン) E26 メッキドアミラーカバー 【 MIR−SID−253 】 E 26
¥ 8514
BRIGHTZ バモスホビオ HM3 HM4 3型 4型 メッキドアミラーカバー 【 MIR-SID-300 】 HM M3 M4 3 4 バモス ホ
¥ 8514
落札価格8646円
242 入札履歴
終了
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