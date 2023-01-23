『BRIGHTZ ジェッタ 1K系 メッキドアミラーカバー 【 MIR-SID-076 】 156【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 12時 03分に出品され03月30日 12時 03分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

同一商品でも様々な名称・通称がありますので、下記に一部を記載させていただきます。

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【商品説明】

商品付属の両面テープでの取り付けとなります



設置面を脱脂して取り付けを行って下さい



お客様ご自身で両面テープをご用意頂く必要がある場合も御座います



説明書は付属しておりません



【商品詳細



【当店からの連絡】