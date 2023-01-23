『Kenko 双眼鏡 ultraVIEW 7~15×35 ポロプリズム式 15倍 35口径 ズームタイプ ブラック BN-100280【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 19時 30分に出品され03月12日 19時 30分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 双眼鏡 ultraVIEW 7~15×35 ポロプリズム式 15倍 35口径 ズームタイプ ブラック BN-100280



【商品説明】

・コンパクトで扱いやすいスタンダードズーム双眼鏡

・マゼンタコート

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・倍率7～15倍

・対物レンズ有効径:35mm

・重さ:700g



【サイズ】

高さ : 8.38 cm

横幅 : 17.02 cm

奥行 : 20.83 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。