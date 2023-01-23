『HTC Viveデラックスオーディオストラップ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 05時 03分に出品され04月05日 05時 03分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HTC Viveデラックスオーディオストラップ



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・中身をさらに引き立てる内部パッド付き。 調整ダイヤルでぴったりフィットします。 ケーブルパスを横の位置に配置して、さらに没入感のある体験を楽しむことができます。

・内蔵イヤホンに優れた音質を提供することで、より便利なVR体験が得られます。

・調整可能なイヤホンで設計されており、360度リアルなサウンドをさらに快適かつ便利に楽しむことができます。

X06Y2GDXMC

【サイズ】

高さ : 18.59 cm

横幅 : 20.60 cm

奥行 : 28.19 cm

重量 : 890.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。