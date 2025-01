時計 (トリンテック) Trintec 計器パネル Vintage Altimeter (高度計) 目覚し時計 置時計 DM60V【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

(トリンテック) Trintec 計器パネル Vintage Altimeter (高度計) 目覚し時計 置時計 DM60V



【商品説明】

・Requires 1 AA battery (not included)

・Size: 3.5" x 3.5"

・There may be slight differences in the size listed due to the inch size

・Weight: Approx. 3.6 oz (97 g)



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 14.50 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。