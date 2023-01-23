『Pack&Smooch Hampshire MB 13 (2016) (Gray/LightBrown)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 16時 46分に出品され04月29日 16時 46分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
対応機種＝MacBook Pro 13 (2016年以降モデル(Apple M1チップモデルを含む)) 、MacBook Air 13 (2018年以降モデル(Apple M1チップモデルを含む))
生産国：ドイツ
寸法：約34.3(W)x 23.4(H)x 1.5(D)cm
素材：羊毛（メリノウール製フェルト）、牛革
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落札価格8646円
838 入札履歴
終了
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