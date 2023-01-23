『パワービュー2 CE 10×25【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 18時 13分に出品され04月25日 18時 13分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パワービュー2 CE 10×25
【商品説明】
・1000m先の視界幅:91m ひとみ径:2.5mm 明るさ:6.25 アイレリーフ:10mm 最短合焦点距離:4.6m
・アイカップ:フォールド 本体寸法:115×110mm 本体重量:260g
・望遠倍率:10倍 対物レンズ有効径:25mm プリズム材質:BaK-7 実視界:5.2 見掛け視界:52
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 17.10 cm
重量 : 570.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8646円
227 入札履歴
終了
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