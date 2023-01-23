『レイメイ藤井 システム手帳 ダヴィンチ ロロマクラシック ミニ5 グリーン DPM3034M【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 09時 57分に出品され03月19日 09時 57分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【 ご注意：ご購入後の当店からのメールを必ずご確認ください 】

オイルとワックスをたっぷり染み込ませた、磨くと宝石のような艶が出るシステム手帳

【カラー】グリーン【サイズ】mini5（幅94×高さ120×奥行24mm）

【リング内径】11mm【素材】ヌメ革（牛革）

可動式ペンホルダー付き（最大約14mm径のペンまで収納）

【本体重量】108g【パッケージ】化粧箱入り