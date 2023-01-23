『ヴィクタス(VICTAS) 卓球 ラケット ZX-GEAR IN シェークハンド 攻撃用 特殊素材入り フレア 028804【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 11時 44分に出品され03月09日 11時 44分に終了予定です。即決価格は8,646円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴィクタス(VICTAS) 卓球 ラケット ZX-GEAR IN シェークハンド 攻撃用 特殊素材入り フレア 028804



【商品説明】

・グリップサイズ:長100mm×厚24mm(FL)・23mm(ST)

・ラケットサイズ:157mm×150mm

・ラケット厚:5.9mm

・ラケット素材:木材5枚+Zカーボン2枚

・ラケット重量:89±重量(g)

・対象シーズン:通年

・発売年・モデルイヤー: 2019

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 18.40 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。