『TARGET ターゲット HEMA 10 2BA 20g 210095 ダーツ バレル ダーツセット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 28分に出品され03月27日 09時 28分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TARGET ターゲット HEMA 10 2BA 20g 210095 ダーツ バレル ダーツセット



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 20.50 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。