大理石オーディオボードトラバーチン 250×250ミリ 厚み30ミリ 約5キロ 選べるオプション スピーカーアンプの振動を抑え高音低音改善【石専門店.com/WIXIM】【お歳暮】

商品情報

お客様からのオーダーを確認後、石材の準備→切断→研磨→厚み調整研磨→仕上げ→梱包と、全ての製品を一品ずつ製作。全商品カット製作の為、ご使用のスピーカー、ラック、AV機器に合わせて、１mm単位のサイズ指定をいただけます。

【トラバーチン・ロマーノ】

伝統的な大理石。イタリア共和国ラツィオ州ローマ県ティヴォリで産出されるこの大理石は、多孔質・縞状といった模様に加え、研磨を加える事で導き出された、緻密で美しい光沢が好まれています。不規則な多孔質である事により、特定の固有振動を生まない。適度な振動吸収性が、スピーカーの響きを生かすとして、オーディオボードに最適。

エッジの仕様 3種から選択

ストレート（危なくないよう1，2mm面取り）

シャープ（上辺四方を45度、10mm巾で加工）

ラウンド（上辺・コーナー部を10mmR面加工）

※シャープ/ラウンドエッジ加工は+オプション価格になります。

磨き面 全面（天板・裏面・四方側面）

サイズ 厚み30ミリ 横幅・奥行はオーダー可能

納期 10営業日（約2週間）

梱包 ２５キロまで全国一律梱包運賃１，３００円

1梱包重量オーバーの場合は送料加算。