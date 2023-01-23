『大理石オーディオボードトラバーチン 250×250ミリ 厚み30ミリ 約5キロ 選べるオプション スピーカーアンプの振動を抑え高音低音改善【石専門店.com/WIXIM】【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 04時 59分に出品され03月29日 04時 59分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お客様からのオーダーを確認後、石材の準備→切断→研磨→厚み調整研磨→仕上げ→梱包と、全ての製品を一品ずつ製作。全商品カット製作の為、ご使用のスピーカー、ラック、AV機器に合わせて、１mm単位のサイズ指定をいただけます。
【トラバーチン・ロマーノ】
伝統的な大理石。イタリア共和国ラツィオ州ローマ県ティヴォリで産出されるこの大理石は、多孔質・縞状といった模様に加え、研磨を加える事で導き出された、緻密で美しい光沢が好まれています。不規則な多孔質である事により、特定の固有振動を生まない。適度な振動吸収性が、スピーカーの響きを生かすとして、オーディオボードに最適。
エッジの仕様 3種から選択
ストレート（危なくないよう1，2mm面取り）
シャープ（上辺四方を45度、10mm巾で加工）
ラウンド（上辺・コーナー部を10mmR面加工）
※シャープ/ラウンドエッジ加工は+オプション価格になります。
磨き面 全面（天板・裏面・四方側面）
サイズ 厚み30ミリ 横幅・奥行はオーダー可能
納期 10営業日（約2週間）
梱包 ２５キロまで全国一律梱包運賃１，３００円
1梱包重量オーバーの場合は送料加算。
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落札価格8645円
179 入札履歴
終了
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