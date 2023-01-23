『ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ マルチモノキュラー6×16 ブラック 日本製 美術鑑賞 1121-04【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 23時 24分に出品され03月11日 23時 24分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ マルチモノキュラー6×16 ブラック 日本製 美術鑑賞 1121-04
【商品説明】
・1000m先視界:163m
・プリズム材質:BK7
・メーカー型番 : 1121-04
・倍率 : 6倍
・実視界:9.35
・対物レンズ有効径 : 162mm
・見掛視界:55.8
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 4.60 cm
奥行 : 11.80 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8645円
572 入札履歴
終了
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