『FiiO FH1 Black FIO-IEMFH1-B【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 14時 17分に出品され03月13日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FiiO FH1 Black FIO-IEMFH1-B
【商品説明】
・10mm径チタン製ダイナミック・ドライバー バランスの取れた正確なサウンドのために慎重に作られたクロスオーバー・ネットワーク
・ダイナミック・ドライバー&バランスド・アーマチュアによるハイブリッド設計
・人間工学に基づく流線形ボディ・デザイン 耐摩耗性に優れるナノコーティング・ボディ MMCXコネクターを採用し、シングルエンド接続だけでなくバランス接続も可能
・米knowles製バランスド・アーマチュア・ドライバー「33518」を採用し、自然な高域表現を実現 強力な低域を再現イバー バランスの取れた正確なサウンドのために慎重に作られたクロスオーバー・ネットワーク
・豊富な付属アクセサリー
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 11.30 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 330.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8645円
340 入札履歴
終了
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