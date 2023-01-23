『「VGP 2023 受賞」Edifier W220T ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 Snapdragon Sound QCC【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 19時 23分に出品され04月13日 19時 23分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8645円
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