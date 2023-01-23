『【送料無料】愛媛産贈答用豊水梨10キロ「贈答豊水梨10」1〜5営業日以内当店発送【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 13時 42分に出品され03月28日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ふるさと納税 【2024年先行予約】真岡市産 幸水 梨 5kg 栃木県真岡市
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ふるさと納税 山形県 【先行受付】和なし(幸水または豊水) 約3kg 7〜12玉
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落札価格8645円
96 入札履歴
終了
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