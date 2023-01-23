『除湿機 省エネ 衣類乾燥 除湿器 満水時自動停止 衣類乾燥 梅雨 湿気 結露 カビ 除湿 対策【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 22時 32分に出品され04月09日 22時 32分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 製品パラメータ



ブランド：OIDIRE



定格電力：33 w



製品名称：除湿機



製品型番：OID-CSJ 01



定格電圧：9.5 v



セット内容：本体*1、説明書*1、保証カード*1