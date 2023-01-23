『除湿機 省エネ 衣類乾燥 除湿器 満水時自動停止 衣類乾燥 梅雨 湿気 結露 カビ 除湿 対策【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 22時 32分に出品され04月09日 22時 32分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
製品パラメータ
ブランド：OIDIRE
定格電力：33 w
製品名称：除湿機
製品型番：OID-CSJ 01
定格電圧：9.5 v
セット内容：本体*1、説明書*1、保証カード*1
センタック(SENDAK) 除湿機 押入れ 電子吸湿器 (ペルチェ式) ホワイト QS-101
¥ 8428
最新型&1台2役＆1500ml 除湿機 兼空気清浄機 強力除湿 空気強力浄化（スタンダード 13畳/空気清浄 20畳）大容量 三段階調整可
¥ 8422
除湿機 家庭用 吸収性寝室のワードローブ バスルーム トイレ 静かな加湿
¥ 8404
iRoom 除湿機 SKJ-VT100SZ コンパクト エコ クローゼット 押入れ 靴箱 防カビ 乾燥剤 (White Small)
¥ 8386
除湿機 低騒音モード搭載 省エネ 強力除湿 満水自動停止 七色ナライト カビ退治 湿気取り 部屋干し 消臭 軽量 リビング オフィス 寝室 持運び便利 新生活
¥ 8386
除湿機 除湿器 衣類乾燥 アイリスオーヤマ 省エネ 部屋干し デシカント式 梅雨 湿気 結露 対策 静音 IJD-H20
¥ 8386
センタック(SENDAK) 除湿機 押入れ 電子吸湿器 (ペルチェ式) ホワイト QS-101
¥ 8331
除湿機 衣類乾燥 空気清浄機 6重空気洗浄 ウイルス対策 省エネ 消臭 静音 光触媒 空気循環 PM2.5 花粉対策 UV-C除菌 空気質センサー マイナスイオン PSE認証
¥ 8304
センタック(SENDAK) 除湿機 押入れ 電子吸湿器 (ペルチェ式) ホワイト QS-101
¥ 8295
家用除湿機 除湿器 小型 強力除湿 衣類乾燥除湿機 半導体式 強力除湿 湿気 梅雨対策 カビ防止 部屋干し 静音作業 押し入れ 洗面台 キッ
¥ 8269
除湿機 衣類乾燥 空気清浄機 1台3役 パワフル除湿 小型 強力除湿 ペルチェ式 部屋干し コンパクト 電気代 静音 マイナスイオン機能 花粉対策 梅雨対策 結露防止
¥ 8253
山善 電気 USB着る毛布 着丈120cm 丸洗い可能 ポケット付き 2段階温度調節 1時間自動OFFタイマー機能 チェック柄ブルー YMS
¥ 8650
山善 洗えるどこでもカーペット (丸洗い可能) 180×80cm フランネル仕上げ 室温センサー付 レッド YWC-182F(R)
¥ 8628
山善(YAMAZEN) 電気毛布 敷毛布 (140×80cm) ポリエステル×綿素材 YMS-N50
¥ 8625
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¥ 8608
山善 電気毛布 USB着る毛布 着丈120cm 丸洗い可能 ポケット付き 2段階温度調節 1時間自動OFFタイマー機能 チェック柄レッド Y
¥ 8600
落札価格8645円
582 入札履歴
終了
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