『キャスターワゴン 武田コーポレーション サイドテーブル・収納・カート ホワイト 43×35×78? ヴィンテージ調 天板付き キャスターワゴン3段 K9-VT【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 21時 47分に出品され03月25日 21時 47分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

武田コーポレーション サイドテーブル・収納・カート ホワイト 43×35×78? ヴィンテージ調 天板付き キャスターワゴン3段 K9-VT



【商品説明】

・カラー:ホワイト

・サイズ:横幅43×奥行35×高さ78cm

・ヴィンテージ調キャスター付きワゴン

・構造部材:スチール・PP 天板:合成樹脂化粧繊維板 表面塗装:エポキシ樹脂塗装 表面加工:メラミン加工



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 48.20 cm

重量 : 5.84 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。