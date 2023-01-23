『リュックサック デイパック トーラ リュック ナイロンボンディング/カウレザーリュック 1A レディース 11746-KH KH(カーキ)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 20時 33分に出品され03月24日 20時 33分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リュックサック、デイパック
【商品名】
トーラ リュック ナイロンボンディング/カウレザーリュック 1A レディース 11746-KH KH(カーキ)
【ブランド】
toleur(トーラ)
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ40cmxヨコ30cmxマチ15cm
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ナイロン
・重量:450g
【サイズ】
高さ : 1.40 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 40.60 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8645円
42 入札履歴
終了
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