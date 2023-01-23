『Sweet Mommy マザーズバッグ トート サコッシュ キャンバス 内側防水 2点セット 大容量 超軽量 660g ふわふわショルダーパ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 05時 40分に出品され03月31日 05時 40分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Sweet Mommy マザーズバッグ トート サコッシュ キャンバス 内側防水 2点セット 大容量 超軽量 660g ふわふわショルダーパ



【商品説明】

・【2点セット！】なんと同素材サコッシュつき！バッグINバッグにも、ショルダーにして2個持ちでも使いやすい！

・【トートバッグ】 約 縦30cm × 横30cm × マチ19cm、【ストラップ長さ】 約125cm 【サコッシュ】 約 縦23cm × 横30cm

・【ママにおすすめ！スウィートマミーのママバッグ新シリーズ】汚れに強く丈夫！キャンバス地トート＆サコッシュ2点セット

・【ママに優しいこだわり】?持ち手特別構造て?、荷物たくさんて?も肩痛くない ?立て掛け不要の自立型！



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カテゴリ ファッション

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サコッシュ

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内側防水

2点セット

大容量

超軽量

660g

ふわふわショルダーパ