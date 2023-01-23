『布団カバー3点セット （掛け布団カバー+敷き布団カバー+ピロケース） 日本製 コットン100％ サテンストライプ 超長綿 60番手 315本高密度生地【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 19時 23分に出品され04月15日 19時 23分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 布団カバー3点セット （掛け布団カバー+敷き布団カバー+ピロケース） 日本製 コットン100％ サテンストライプ 超長綿 60番手 315本高密度生地