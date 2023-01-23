『10個セット サンワサプライ ケーブルチューブ 大 CA-202X10 代引不可【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 39分に出品され03月25日 07時 39分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ:外寸/34mm内寸/28mm長さ:2mケーブル収容数:14本付属品:ケーブルタイ(CA-609相当)6本※ケーブル収容数は、直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。
Club 3D USB Gen 2 Type A 延長ケーブル Extention Cable オスメス 10Gbps 5m (CAC-14
¥ 8642
StarTech.com 15m ハイスピードHDMIケーブル 4k対応HDMI(オス)-HDMI(オス)ケーブル ウルトラ/Ultra H
¥ 8642
ラトックシステム 56K DATA/14.4K FAX MODEM PCIボード REX-PCI56CX
¥ 8642
ラックス USBケーブル1.5mAタイプとBタイプラックスマンLUXMAN JPU-150
¥ 8641
Cablecc 90度アップ角度SATA 22Pin 7 + 15SATA 22Pinメスエクステンションコンバータアダプタ
¥ 8640
TypeC-DisplayPort変換ケーブル (双方向)1.5m KC-ALCDPR15(a-1626886)
¥ 8639
ケーブル配線トレー ワイヤー Lサイズ 汎用バックパネル取付け型 CB-CT6(a-1626808)
¥ 8639
エレコム LANケーブル/CAT6A/屋外対応/20.0m/ブラック LD-GPAOS/BK20
¥ 8639
スカイニー 6極6芯モジュラーコード（白） 100m 箱入り
¥ 8639
100M 屋外用 LANケーブル 自作用 屋外対応 防水 アウトドア CAT5e 屋外仕様 2重被覆 難燃性 耐候性 高耐久 自由長さカット
¥ 8639
ハイパーツールズ USB3.0アクティブ延長ケーブル 7m CBL-302C-7M
¥ 8639
モジュラーケーブル 300m 6極6芯 6P6C 電話線 テレホンケーブル TEL ホワイト 工事用 CMJ-300WH6 TAROS
¥ 8638
ホーリック イコライザー付き HDMIケーブル 25m ゴールド HDM250-594GD
¥ 8632
A&D USBコンバータ・ケーブルセット AX-USB-9P
¥ 8632
高速HDMIケーブル モデム用 1.5M AWMスタイル 20276 80℃ 30V
¥ 8630
LINDY Cat.6 S/FTP LSZHネットワークケーブル、バルク、305m(型番:12986)
¥ 8630
LINDY USB-RS232延長器(CAT5) 70M(型番:32157)
¥ 8629
サンワサプライ カテゴリ6A LANケーブル KB-T6ATS-50BL
¥ 8623
落札価格8645円
856 入札履歴
終了
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