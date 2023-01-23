『10個セット サンワサプライ ケーブルチューブ 大 CA-202X10 代引不可【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 39分に出品され03月25日 07時 39分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:外寸/34mm内寸/28mm長さ:2mケーブル収容数:14本付属品:ケーブルタイ(CA-609相当)6本※ケーブル収容数は、直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。