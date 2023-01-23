『アドテック EMH04GSITDBECCZ ADTEC 産業用 microSDHC 4GB Class10 UHS-I U1 SLC 取り寄せ商品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 14時 57分に出品され04月18日 14時 57分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ADTEC 産業用 microSDHC 4GB Class10 UHS-I U1 SLC】
東芝 microSDXCメモリカード256GB MUH-E256G
¥ 8645
グリーンハウス SDXCメモリーカード UHS-I対応 クラス10 128GB GH-SDXCUB128G
¥ 8644
INDMEM CFexpress Type B メモリーカード 128GB 書き込み速度1600MB/s 読み出し速度1700MB/s 8K
¥ 8644
サンディスク 正規品 SDカード 32GB SDHC Class10 UHS-II V90 読取最大300MB/s SanDisk Ext
¥ 8644
ソニー(SONY) メモリースティック PRO-HG Duo HX 16GB MSHX16B ソニー Sony 高速データ転送50MB/S
¥ 8643
ソニー(SONY) 32GB UHS-II Tough G-Series SDカード SF-G32T (R300/W299)
¥ 8643
ソニー SONY SDHCカード 32GB Class10 UHS-II対応 SF-G32 国内正規品
¥ 8642
サンディスク マイクロSD SDSQXAF-0128G-JN3MD-128G
¥ 8642
ソニー 32GB UHS-II Tough G-Series SDカード (R300/W299)
¥ 8638
2GB CompactFlash メモリカード。
¥ 8636
CORSAIR DDR4-3600MHz デスクトップPC用 メモリ VENGEANCE RGB PRO シリーズ 16GB [8GB×2枚] CMW
¥ 8635
NEMIX RAM NEMIX RAM 32GB DDR4-2666 PC4-21300 2Rx8 Non-ECC Unbufferedメモ
¥ 8631
NEMIX RAM NEMIX RAM 32GB DDR4-2666 PC4-21300 2Rx8 Non-ECC Unbufferedメモ
¥ 8631
SanDisk(サンディスク) SDSQUAR-256G-JN3MA ウルトラ microSDXC UHS-Iカード 256GB
¥ 8628
SONY メモリースティック マイクロ M2 8GB PSPgo対応 MS-A8GDP
¥ 8625
ソニー(SONY) SONY メモリースティック PRO -HG Duo 32GB HX 50MB/s MS-HX32B 海外パッケージ品
¥ 8624
シリコンパワー microSD カード 1TB class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 4K対応 Nintendo Swi
¥ 8623
I-O DATA ノートパソコン用メモリー 4GB|PC4-2400(DDR4-2400)対応|SDZ2400-4G
¥ 8623
落札価格8645円
302 入札履歴
終了
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