『アドテック EMH04GSITDBECCZ ADTEC 産業用 microSDHC 4GB Class10 UHS-I U1 SLC 取り寄せ商品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 14時 57分に出品され04月18日 14時 57分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ADTEC 産業用 microSDHC 4GB Class10 UHS-I U1 SLC】