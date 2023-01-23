『（まとめ）JVC 録画用DVD-R 120分1-16倍速 ホワイトワイドプリンタブル 5mmスリムケース VHR12JP20J1 1パック（20枚）〔×5セット〕【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 12時 00分に出品され04月09日 12時 00分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 （まとめ）JVC 録画用DVD-R 120分1-16倍速 ホワイトワイドプリンタブル 5mmスリムケース VHR12JP20J1 1パック（20枚）【×5セット】 【ジャンル・特徴】 ビクターのデジタル放送(CPRM)対応、録画用DVD-R。 [ VHR12JP20J1 ]