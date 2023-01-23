『ambie wireless earcuffs（アンビー ワイヤレスイヤカフ） (Stamp Orange) Bluetooth イヤホン ワイヤレス イヤホン ランニング ブルートゥースイヤ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 08時 47分に出品され03月25日 08時 47分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 マイク方式：ECM(エレクトリックコンデンサマイク)

バッテリー方式：リチウムポリマー電池(125mAh)

充電方式：マイクロUSB

連続再生時間：約6時間（待機時間：約650時間）

ペアリング済みスマホとの通信距離： 最大約10m(Class 2)



ambie アンビー ワイヤレス イヤホン Bluetooth ブルートゥース beats キッズ 子供イヤホン 骨伝導 カナル 耳掛け ながら聴き 外音取り込み パススルー