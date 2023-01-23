『ambie wireless earcuffs（アンビー ワイヤレスイヤカフ） (Stamp Orange) Bluetooth イヤホン ワイヤレス イヤホン ランニング ブルートゥースイヤ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 08時 47分に出品され03月25日 08時 47分に終了予定です。即決価格は8,645円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マイク方式：ECM(エレクトリックコンデンサマイク)
バッテリー方式：リチウムポリマー電池(125mAh)
充電方式：マイクロUSB
連続再生時間：約6時間（待機時間：約650時間）
ペアリング済みスマホとの通信距離： 最大約10m(Class 2)
ambie アンビー ワイヤレス イヤホン Bluetooth ブルートゥース beats キッズ 子供イヤホン 骨伝導 カナル 耳掛け ながら聴き 外音取り込み パススルー
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落札価格8645円
948 入札履歴
終了
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