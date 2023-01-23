『Seismic Audio Seismic Audio SARAX6 6フィート 直角オス XLRメスパッチケーブル (SARAX 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 06時 43分に出品され03月08日 06時 43分に終了予定です。即決価格は8,644円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: Seismic Audio Seismic Audio-SARAX6-6フィート 直角オス-XLRメスパッチケーブル (SARAX6) Seismic Audio Seismic Audio-SARAX6-6 Foot Patch Cable， Male to XLR Female (Both Right Angle) (SARAX6)
ブランド: Seismic Audio
商品サイズ: 6 Feet - Single
高さ: 14cm
横幅: 14cm
奥行: 3cm
重量: 150g
商品番号: SARAX6
色: Black
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落札価格8644円
758 入札履歴
終了
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