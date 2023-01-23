『BILLABONG ビラボン ラッシュガード RASH ZIP HOOD 長袖 パーカー UPF50+ 日焼け対策 擦れ防止 ラウンドネック メンズ 202【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 03時 52分に出品され03月22日 03時 52分に終了予定です。即決価格は8,644円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
BILLABONG メンズ ラッシュガード RASH ZIP HOOD 機能素材のポリエステルスムース/MATTE UV GUARDを使用した長袖ジップアップラッシュガードパーカー。 フード裏には今期ボードショーツのモチーフ柄を各カラー違いで落とし込んでいます。 フルジップなので着脱がしやすく、特に背中や肩を焼きたくない方にオススメです。 程よくゆとりを持たせたシルエットで、タウンユースやワークアウトなど、様々な用途にご使用頂けます。 リサイクルポリエステルスムース MATTE UV GUARD UPF50+ 商品詳細 【品番】BC011-854
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落札価格8644円
985 入札履歴
終了
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